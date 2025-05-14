Joao Pedro Hull City’den Ayrılıyor

JOAO PEDRO HULL CITY’DEN AYRILIYOR

Fenerbahçe’den sezon başında ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye imza atan Joao Pedro, takımdan ayrılma kararı alıyor. 33 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship’teki sezon sonunun ardından ekipten ayrılmayı tercih etti.

SÖZLEŞMEDE UZATMA OPSİYONU OLDUĞU HALDE

Hull Daily Mail’de yer alan habere göre, Pedro’nun Hull City ile imzaladığı sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor ancak buna rağmen futbolcu, ayrılma kararı alıyor. Bu sezon 36 maçta 6 gol ve 2 asist üretmesiyle dikkat çeken Pedro, sezon sonunda Hull City’den ayrılacak.