Joao Pedro Meksika’da Gol Krallığı Yapıyor

JOAO PEDRO’NUN SÜPER LİG MACERASI

Bir dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan Joao Pedro, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra bekleneni veremedi. İtalyan golcü, son olarak Meksika ekiplerinden San Luis’e transfer oldu ve burada hayatının en iyi dönemini yaşamaya başladı. Yeni sezona etkileyici bir başlangıç yapan Joao Pedro, Meksika basınında geniş yankı buldu.

HULL CITY MACERASI VE GEÇİŞİ

Fenerbahçe’den bir sezon sonra Gremio’ya kiralanan Joao Pedro, burada da beklediği performansı gösteremedi. Ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e transfer olan golcü, bu takımda da çıkış yakalayamadı. Ancak yeni sezon öncesi Meksika’nın San Luis kulübüne geçiş yaptı ve burada harika bir başlangıç yaptı.

MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ VE GOL KRALI

Joao Pedro’nun Meksika ligindeki macerası oldukça farklı bir seyir izliyor. Lig ve kupada oynadığı ilk 8 karşılaşmada 8 gol atmayı başaran Pedro, San Luis’in ligin ilk 6 haftasında attığı 9 golün 6’sını kaydetti. Bu performans, onu Meksika liginde gol krallığı listesinin zirvesine taşıdı.