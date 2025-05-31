Joao Pereira: “Galibiyet Önemliydi.”

JOAO PEREIRA’NIN GALİBİYET VURGUSU

ANTALYA – Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Sivasspor karşısında elde ettikleri galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Pereira, “Ligde kalmayı garantilememize rağmen galibiyetle bitirmek önemliydi” diyerek, takım olarak sezonu anlamlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

SEZONUN SON MAÇINDAKİ PERFORMANS

Pereira, maçın başından itibaren kontrolün kendilerinde olduğunu vurguladı. “Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmek bizim adımıza çok değerliydi. Maça çok iyi başladık. Maç boyunca kontrol tamamen bizdeydi. Daha farklı, daha fazla gollü bir sonuç da olabilirdi.” dedi. Oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Pereira, “Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Böyle, hedefi olmayan gibi görünen maçlarda oyuncular bazen ciddiyeti kaybedebiliyor, rahat davranabiliyorlar. Ama biz maçtan önce bu durumları konuştuk. Bu maçın da önemli bir maç olduğunu vurguladık.” ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZONDA HEDEFLER

Gelecek sezon için çalışmalara başlayacaklarını belirten Pereira, “Özellikle sezon öncesi kamp dönemi bizim için çok önemli olacak. Hiçbir maçı küçümsemeyeceğiz. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız ve mücadelemizi vereceğiz.” dedi. Takımın hazırlık süreçlerinin önemine değinen Pereira, “Şimdi oyuncular tatile çıkacak, dinlenecekler. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun değerlendirmelerini yapacağız. Çalışmamız gerekiyor ki gelecek sezon zorluklar yaşamayalım ve iyi bir sezon geçirebilelim.” şeklinde sözlerini tamamladı.