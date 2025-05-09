Joao Pereira: “Ligde Kalmak Bizim Elimizde”

JOAO PEREIRA’DAN AÇIKLAMALAR

Gaziantep – Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının arkasından, “Şu anda ligde kalmak tamamen bizim elimizde” diye belirtti. Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Ligde kalma açısından büyük önem taşıyan bu maçı Sporar’ın attığı golle 1-0 kazanarak, puanını 38’e çıkaran Alanyaspor, Gaziantep FK’yı ise 42 puanda bıraktı.

KİTLESEL BAŞARI VE ZORLUKLAR

Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Joao Pereira, çok önemli 3 puan kazandıklarını vurguladı. Pereira, “Bizim için çok zorlu bir maç oldu. Maça iyi başladık ama sonrasında zorlandık. İyi ortalar yaptık ama sonuçlandıramadık. İlk 20 dakika kontrol bizdeydi ama sonuca varamadık. Sonrasında biraz oyundan düştük ve rakip bizden daha iyi oynadı, pozisyonlar buldu. İlk yarının son bölümü bizim için zorlayıcıydı. Gaziantep takımı daha etkiliydi. Gol yemeden devre arasına girmek bizim için olumlu oldu. Devre arasında neyi daha iyi yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Oyunculara özgüven aşıladık, devamında ise golü bulduk. Oyunu kontrol altında tuttuk, rakibin fazla pozisyonu yoktu. Bu süreçte doğal olarak biraz defansa çekildik. Geçişlerle rakip kaleye yöneldik, ikinci golü de bulabilirdik. Böyle bir süreçte her zaman iyi oynamak mümkün olmuyor. Genel olarak oyuncularım bugün iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, bugün bize iyi destek verdiler” açıklamasında bulundu.

LİGDE KALMAK ELİMİZDE

Ligde kalma şansları ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Pereira, “Şu anda ligde kalmak tamamen bizim elimizde. Bugün 3 puan aldık. Bundan sonra da puan almaya devam edersek ligde kalırız. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi olduğumuza inanıyoruz” ifadesini kullandı.