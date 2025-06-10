Jobe Bellingham Borussia Dortmund’a Transfer Oldu

JOBE BELLINGHAM’IN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Sunderland formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’ın yeni sezon için adresi belli oldu. Borussia Dortmund, Sunderland’den Jobe Bellingham’ı 33 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

BÜYÜK BİR TARİHE İMZA ATTI

Bu transfer, İngiliz ekibi için önemli bir anı bıraktı. Sunderland, bu satışla birlikte kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle oyuncu satışı gerçekleştirmiş oldu. Jobe Bellingham, Dortmund tarihine de en pahalı ikinci transfer olarak geçmiş oldu ve ağabeyi Jude Bellingham’dan daha yüksek bir bedelle takıma katıldı. Jude Bellingham, 30 milyon euro karşılığında Birmingham’dan Dortmund’a geçmişti.

JOBS BELLINGHAM’IN PERFORMANSI

Jobe Bellingham, bu sezon Championship’te 40 maçın 39’una ilk 11’de çıkarken, sadece bir maçı sakatlık nedeniyle oynayamadı. 19 yaşındaki genç yetenek, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistle etkileyici bir performans sergiledi.