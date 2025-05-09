Joe Biden: Donald Trump En Kötü 100 Günü Geçirdi

JOE BIDEN’IN İLK KONUŞMASI

Eski ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın görevinin ilk 100 gününü hatırlatan Biden, “Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi” sözleriyle halefini eleştirdi. Biden, seçimlerde kaybetmesi hakkında “Sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı” ifadesini kullandı.

KAMALA HARRIS’İN PERFORMANSI

Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a karşı kaybetmesine ilişkin yorum yapan Biden, “Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Gerçekten de melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar” dedi.

MÜNAZARA PERFORMANSINA YORUM

Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump’la yaptığı ve sonunda yarıştan çekilmesine sebep olan kötü münazara performansıyla ilgili sağlık sorunları sorulduğunda, “Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istememdi” şeklinde yanıt verdi. “Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim” değerlendirmesini yaptı. Biden, başkanlığının son döneminde akli sağlığı hakkında ortaya atılan iddialara ise “Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok” yanıtını verdi.