Joe Lubin’in Şirketi 56.533 ETH Aldı

JOE LUBIN’DEN ÖNEMLİ YATIRIM HAMLESİ

Ethereum Blockchain dünyasının tanınmış isimlerinden Joe Lubin’in liderliğindeki SharpLink Gaming, kripto para sektöründe dikkate değer bir adım atarak sadece bir haftada 56.533 ETH satın aldı. Bu yatırım, şirketin toplam Ethereum varlığını 797.704 ETH seviyesine çıkardı. Nasdaq’ta işlem gören SharpLink Gaming, geçtiğimiz hafta ortalama 4.462 dolardan gerçekleştirdiği bu büyük alımla kurumsal kripto stratejisindeki kararlılığını gözler önüne serdi. Şirketin genel kripto portföyü şu an için 3,64 milyar dolar değerinde.

GELİŞMİŞ STRATEJİLERLE KRİPTO PORTFÖYÜNÜ BÜYÜTÜYOR

Firmadan gelen bilgilere göre, gelecekteki ETH alımları için 200 milyon dolar nakit rezervi bulunuyor. SharpLink Gaming’in dikkat çekici stratejilerinden biri, elindeki Ethereum varlıklarını stake etmesidir. Şirket, 2 Haziran’da başlattığı hazine programı kapsamında toplamda 1.799 ETH stake ödülü elde etti. Bu miktar, 8 milyon doların üzerinde bir değere denk geliyor. Kurumsal kripto para hazinelerinin toplam büyüklüğü ise 12 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, eski spot ETH ETF sisteminin 28 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarının neredeyse yarısına tekabül ediyor.

HİSSE GERI ALIM PROGRAMI VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Öte yandan, SharpLink Gaming’in SBET sembollü hisselerinin performansı, Ethereum varlıklarındaki büyümeyle ters yönde hareket ediyor. Yahoo Finance verilerine göre, SBET hisseleri Haziran başından bu yana yüzde 65 oranında bir düşüş yaşadı. Buna karşılık, ETH ise son 60 gün içinde yüzde 80’in üzerinde bir artış gösterdi. SharpLink Gaming ayrıca, 1,5 milyar dolara kadar olan hisse geri alım programını devreye soktu. Bu program, hisse senetlerinin şirketin ETH varlıklarının net aktif değerinde veya altında işlem gördüğünde değer artırıcı olabileceği düşüncesi ile tasarlandı.