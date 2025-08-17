John Cena, Barış Alper’i Paylaştı

Haberler

JOHN CENA’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

WWE’nin en ünlü isimlerinden biri olan Amerikalı güreşçi John Cena, beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’in ikinci haftasında Fatih Karagümrük’e karşı oynanan maçta takımının açılış golünü atmıştı. Milli futbolcu, bu golün ardından “Sizi göremiyorum” anlamına gelen bir gol sevinci gerçekleştirdi. Bu hareket, John Cena’nın simgesi haline gelmişti ve 48 yaşındaki güreşçi, bu durumu fark etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

John Cena, Tiktok’ta yaklaşık 6.2 milyon takipçisi ile Barış Alper Yılmaz’ın bu gol sevincini kendi hesabında paylaştı. Paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Cena’nın bu videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Barış Alper’in bu sevinci ve Cena’nın tepkisi, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. İşte John Cena’nın paylaştığı o video;

