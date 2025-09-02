Haberler

Johnny Woo, ETH’de büyük sürpriz öngörüyor

TEKNİK ANALIZ UZMANI JOHNNY WOO’NUN GÖRÜŞLERİ

Teknik analiz uzmanı Johnny Woo, Eylül ayında meydana gelen teknik formasyonun yatırımcılar üzerinde korkutucu bir etki yaratabileceğini ancak ekim ayında bu formasyonun geçersiz hale geleceğini belirtiyor. 2021 yılının Eylül ayında benzer bir senaryonun yaşandığını vurgulayan Woo, Ethereum’un (ETH) yüzde 30 değer kaybettikten sonra Kasım ayında rekor kırarak toparlandığına dikkat çekiyor.

ETH’DE BÜYÜK SÜRPRİZ OLASI

Kripto para yatırımcısı Woo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ethereum’un önümüzdeki dönemde önemli bir sürpriz ile karşılaşabileceğini ifade ediyor. “İlk başta düşüş eğilimli görünebilir ancak eğer bu gerçekleşirse, şimdiye kadar gördüğüm en büyük ayı tuzağı olabilir,” diyor. Woo’nun öngördüğü senaryo, Ethereum’un Eylül ayında yaklaşık 3.350 dolarlık destek seviyelerine geri çekilmesini ve ardından Ekim ayında toparlanarak Kasım ayında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine güçlü bir şekilde ulaşmasını öngörüyor.

TEKNİK GÖSTERGELERE ŞÜPHE

Apollo Capital’ın baş yatırım sorumlusu Henrik Andersson, teknik göstergelere temkinli yaklaşıyor. “Genellikle sahte olabilen tarihsel formasyonlara güvenmektense temel analize odaklanmanın daha tedbirli olduğu” şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Mevcut durumda Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 11,7 daha düşük bir işlem seviyesinde bulunuyor ve önceki Eylül geri çekilmelerine kıyasla daha sığ bir durum sergiliyor.

