JOLTS Açık İş Sayısı Artış Gösterdi

JOLTS AÇIK İŞ SAYISINDA ARTIŞ

ABD’de JOLTS verilerine göre açık iş sayısı, nisan ayında 7 milyon 391 bine çıkarak piyasa beklentilerini aşmayı başardı. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına dair bu verileri duyurdu. Ülkedeki açık iş sayısı, bir önceki aya göre 191 bin artarak bu seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi, açık iş sayısının 7 milyon 110 bin olacağı yönündeydi. Mart ayında kaydedilen açık iş sayısı ise 7 milyon 200 bin olarak belirlenmişti.

AÇIK İŞ SAYISINDA SEKTÖREL DEĞİŞİM

Bu dönemde, açık iş sayısı konaklama, yiyecek hizmetleri ile eyalet, yerel yönetim ve eğitim sektörlerinde azalırken, sanat, eğlence, madencilik ve ormancılık sektörlerinde artış gösterdi. Aynı dönemde işe alım sayısı 169 bin artışla 5 milyon 573 bine ulaşırken, işten ayrılma, istifa ve işten çıkarılma gibi nedenlerle işinden ayrılanların sayısı ise 105 bin artışla 5 milyon 288 bine çıktı.