Jose Morais: Fenerbahçe Maçına Yenik Başladık

MAÇA YENİK BAŞLADIK

Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maça yenik başladık” diyerek takımının karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK, evinde Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu. Basın toplantısında konuşan Morais, ilk dakikalarda yedikleri golün takımın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. “Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düştüğünüzde reaksiyon vermek zor olabiliyor” dedi.

BİZ BU KARARLARI VEREMEDİK

Maçta bazı kritik anlar yaşandığını ve önemli kararlar veremediklerini belirten Morais, “İlk yarıda bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik” sözlerini sarf etti. Yenik duruma düştükten hemen sonra beraberliği sağlamak için çaba harcadıklarını ifade eden Morais, “Penaltıdan beraberliği bulduk, ancak daha sonra Fenerbahçe’nın ikinci golünü yememiz, takımın enerjisini geri çekti” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARIDA ENERJİ İYİYDİ

Üç farkla geriye düştükten sonra geri dönüş yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Morais, “İkinci yarıda enerji iyiydi. Oyunu kontrol etmeye başladık ve pozisyonlar bulduk. Gol de attık ve oyunda kalmaya çalıştık” dedi. Morais, ikinci yarıdaki takım performansının pozitif olduğunu belirterek, “Bu maçın analizini yapacağız, zorlu maçlarımız var” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.