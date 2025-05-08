Jose Morais: “Kritik Maç Oynayacağız”

BODRUM FK, SIVASSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor ile gerçekleştirecekleri maçın ligde kalma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Bu durumun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Ligin sonuna kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bodrum FK, hazırlıklarını Bodrum Stadyumu’nda Teknik Direktör Jose Morais eşliğinde yapıyor. Takım, fiziksel ve taktiksel olarak bu zorlu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya odaklanıyor.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ

Üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak müsabakadan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jose Morais, maça galip gelme parolasıyla çıkacaklarını belirtti. “Önümüzde 4 maç var. Bu maçları aynı anda oynamayacağımız için şu an sadece Sivas maçına odaklanıyoruz. Her zamanki gibi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma iki taraf için de önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Belli bir kalitemiz var. Oyuncularımız bu kaliteye göre kendilerini en iyi şekilde hazırlıyor ve bu maçın öneminin farkındalar. Buraya geldiğimden beri oyuncularımı müsabakalara en iyi şekilde hazırlamaya odaklanıyorum. Maçların sonucu önceden bilinmez. Oynadıktan sonra göreceğiz. Ligin sonuna kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.