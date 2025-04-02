Jose Morais: Lige Yoğunlaşacağız

JOSE MORAIS’IN AÇIKLAMALARI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan mağlubiyetin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Morais, “Biz de takım olarak iyi oynadık. Bazı basit hataların sonucu belirlediğini düşünüyorum” diyerek, maçta yapılan hataların sonucu etkilediğine değindi.

LİGE ODAKLANMAK

Morais, “Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza iyi olabilirdi. Belki yarı finale biz çıkabilirdik” sözleriyle, kritik anlarda daha etkili olmanın sonucunu değiştirebileceğini vurguladı. Şimdi dikkatin tamamen lige yönelmesi gerektiğini belirten Morais, “Artık yapmamız gereken lige odaklanmak ve önümüzde zorlu maçlar var” açıklamasında bulundu.

GELECEK MAÇLARA HAZIRLIK

Morais, takım olarak bu zorlu dönemden sonra gelecek maçlara hazırlanma ve iyi sonuçlar alma hedefinde olduklarını ifade etti. Bodrum FK’nın, ligde daha iyi bir performans göstererek ilerleme kaydetmesi gerektiğini aktardı.