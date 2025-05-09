Jose Mourinho: “1-0’dan Sonra Her Şey Belirlendi”

MAÇ HAKKINDA YORUMLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Mourinho, hakem Burak Pakkan’ın vermediği net bir penaltı olduğunu vurgulayarak, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakem, uluslararası VAR hakemini sıradan bir penaltıyı göstermek üzere çağırdı. Ancak hakem dinlemedi. Bu sezon kaç defa böyle bir durum yaşandığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER VE TAKIM PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maç sonrası Mourinho, yönetimle takımın geleceği hakkında herhangi bir görüşme yapıp yapmadığına dair soruları yanıtlayarak, “Kazanmamış olsaydık, Fenerbahçe’nin kötü performansını ve hatalarını konuşacaktık. Ancak ben şu an sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bunun üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok. Herkes durumu gördü” dedi.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığını hatırlatan Portekizli teknik adam, “Elimde 25 adet bozuk para var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Ayrıca, hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” diyerek, takımın rotasyonundaki belirsizliklere dikkat çekti.