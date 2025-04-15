Jose Mourinho Belgeselde Şampiyonluk Hikayesini Anlattı

JOSE MOURINHO’NUN ŞAMPİYONLUK HİKAYELERİ

Jose Mourinho, BBC’nin hazırladığı “Şampiyonlar Ligi nasıl kazanılır?” isimli belgeselin ilk bölümünde, kazandığı iki şampiyonluğun öyküsünü paylaşıyor. 2004’te Porto’yu, 2010’da Inter’i Avrupa’nın tepe noktasına taşıyan Portekizli çalıştırıcı, zaman zaman tartışılan yönetim tarzları hakkında da samimi konuşuyor. Mourinho, kariyeri boyunca, sahadaki oyun kadar, akıl oyunlarıyla da anılıyor. Gazeteci James Horncastle, Mourinho için, bir sonraki mücadelenin, basın toplantısında başladığını dile getiriyor. Porto, 2003 – 2004 sezonunda kariyerini hızla yükselten bir performansla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. İngiliz gazeteci Jonathan Wilson, o sezon Manchester United maçıyla Mourinho’nun İngiltere futbol ortamında dikkat çektiğine işaret ediyor. Porto, 180 dakika içinde dönemin en güçlü takımlarından olan Alex Ferguson’un Manchester United’ını eleyerek çeyrek finale çıkıyor. Ardından Lyon, Deportivo ve finalde Monaco’yu da yenerek şampiyon oluyor.

MOURINHO’NUN TAKIM YARATMA YETENEĞİ

Gazeteci James Horncastle, Mourinho’nun her oyuncu için “hangi tuşa basması” gerektiğini bildiğinin altını çizerken, o takımdaki oyuncular, belgesel için Mourinho’yu anlatırken, geçmişleri ve aileleri ile ilgili bilgilere sahip olmasının önemine vurgu yapıyor. Mourinho, bu yaklaşımını aktarırken, şampiyonluk için takım olmanın en önemli yol olduğunu ifade ediyor ve “ancak bir takım, turnuvanın zor anlarıyla başa çıkabilir” diyor. “Ben her Avrupa maçına ‘bunu kazanabilirim’ hissiyle çıkıyorum. Eğer dayanıklı bir takım kurarsanız, şansınız vardır.” Porto ile Avrupa’nın zirvesine çıktıktan sonra Chelsea’ye transfer olan Mourinho, burada ilk basın toplantısında kendisini “özel biri” olarak tanımlıyor. Ardından ikinci şampiyonluğunu Inter ile elde ediyor.

Mourinho, Chelsea ile oynadıkları maçta, Kamerunlu yıldız Eto’o’yu hazırlayışını özel bir anı olarak hatırlıyor. Inter forveti Samuel Eto’o, Chelsea’nin evi Stamford Bridge’deki son 16’nın ikinci tur karşılaşmasında oynamak için can atıyor. Mourinho, Eto’o’nun katkısının hayati olduğunu biliyor, fakat ona oynamayacağını söylerse, ondan daha fazla verim alabileceğine inanıyor. “Psikoloji bu işin bir parçası ve oyuncularla ilişkinin bir parçası” diyor ve devam ediyor: “Basınla konuşma biçiminiz, kesinlikle maç kazanmanızı sağlamaz. Ama oyuncularla sağlar.” Mourinho, Eto’o’ya bir hafta boyunca sıkı bir şekilde odaklandığını, sürekli baskı ortamı oluşturduğunu belirtiyor. “Ona ‘Seni oynatmayacağım. En iyi seviyende değilsin. Oynamayacaksın’ dedim.” “Bana ‘Lütfen, oynamama izin ver’ dedi. ‘Hayır, lütfen, diye bir şey yok. Oynamayacaksın. Performansın iyi değil. Sana güvenmiyorum’ dedim.” Bir haftalık akıl oyununu özellikle yaptığını kaydeden Mourinho, “Nasıl bir tepki vereceğini biliyordum. Başka bir oyuncu olsaydı bunu yapmazdım” diye ekliyor.

KARİYERİNİN EN İYİ GALİBİYETİ

Barcelona’yı yarı finalde geçen Mourinho, bu eşleşmeyi “kariyerinin en iyi galibiyeti” olarak nitelendiriyor. 1996’da Bobby Robson’un yardımcısı olarak Barcelona’da görev alan Portekizli, o dönemde Pep Guardiola’nın da yer aldığı takımda “tercüman” lakabıyla anılıyordu. Gazeteci Jonathan Wilson, bu dönemde ciddiye alınmamanın Mourinho üzerinde kalıcı bir etki bıraktığına işaret ediyor. İtalyan ekibi, Barcelona’yı iki ayakta geçtikten sonra Nou Camp’ta raun için açılan sulama sisteminin altında zaferi kutluyordu. Mourinho, karşı karşıya kaldıkları zorlukların ardından elde edilen bu başarının, kariyerinin en iyisi olduğunu vurguluyor. Ünlü futbol gazetecisi Wilson, “Barcelona’nın oyunu doğru oynamakla ilgili ahlaki üstünlük iddiası orada bitti. Mourinho bunu yerle bir etti” diyor. Inter, finalde Bayern Münih’i Diego Milito’nun golleriyle yenerek, 1965 yılından sonra ilk kez Kupa 1’i kazanıyor. Mourinho, kariyerine, 11. takımı olan Fenerbahçe’de devam ediyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı, son büyük başarısını Roma ile 2022’de Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olarak elde ediyor ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanıyor. 2023 yılında da Avrupa Ligi’nde final oynayan Mourinho, Sevilla’ya penaltılarla kaybetmiş durumda.