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Jose Mourinho Berberliğe Soyundu

MOULINHO’NUN YENİ HOBİSİ

Fenerbahçe’nin ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sadece futboldaki başarıları ile değil, aynı zamanda ilginç kişiliği ile de dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, yeni bir deneyimle gündeme geldi ve berberliğe adım attı.

FUTBOLCUYA SAÇ KESİMİ

Mourinho, sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak’ın saçlarını kesti. Burak, bu keyifli anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Kesim için teşekkür ederim bayım” ifadesini kullandı. Tecrübeli teknik direktörün bu ilginç anları, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve büyük bir etkileşim aldı.

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