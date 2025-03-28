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Jose Mourinho, Çocuklarla Buluşup Sohbet Etti

FUTBOLUN SAHA DIŞI YÜZÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun sadece saha içindeki mücadeleyle sınırlı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Futbol dünyasında yalnızca başarılarıyla değil, aynı zamanda insani yaklaşımıyla da bilinen Mourinho, Bodrum FK maçı öncesinde top toplayıcı çocuklarla buluştu. Mourinho, sahaya çıkarak çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Portekizli teknik adamın bu sıcak davranışı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

GENÇLERLE BAĞ KURMAK

Jose Mourinho, daha önce çalıştırdığı kulüplerde de genç futbolseverlere ve saha içindeki tüm paydaşlara olan ilgisiyle tanındı. Onun bu sıcak yaklaşımı, futbolun ruhunu yansıtan örnekler arasında sayılıyor. Mourinho’nun bu nazik jesti sosyal medya platformlarında da kısa sürede gündem haline geldi. Fenerbahçe taraftarları, deneyimli teknik adamın yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, saha dışındaki karakteriyle de fark yarattığını belirten yorumlar paylaştı.

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