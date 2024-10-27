“Jose Mourinho: Daha Fazla Gol Atmalıydık” “Jose Mourinho: Hak Ettiğimiz Galibiyet”

Fenerbahçe’nin Galibiyeti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Bodrum FK’yı 2-0 yenerek zirvedeki mücadelesini sürdürdü. Maç sonrası sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, “Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 2 değil, 3, 4, 5, 6 olmalıydı. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım.” dedi.

Gol Pozisyonlarından Düşünceler

Portekizli çalıştırıcı, attıkları gollerin üretilen pozisyonlardan kaynaklanmadığını belirtti. “Osayi’nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik.” diyerek takımın performansını eleştirdi. Bunun yanında, “Perşembe-Pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü.” ifadesini kullandı. Mourinho, bazı oyuncuların durumunu değerlendirerek, “Önemli olan 3 puandı.” diye ekledi.

Cenk Tosun Üzerine Değerlendirme

Mourinho, Cenk Tosun ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Maçtan maça forvet tercihi değişir. Bugün 2 forvetle başladık. Tek santrforla oynadığımız maçlarda kenardan bir forvet oyuna soktuğumuzda diğeri oyuna giremiyor. Cenk süre aldığı için mutluyum. Sıkı çalışıyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, takımın forvet hattındaki değişimlerin önemini vurguladı.