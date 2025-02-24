Jose Mourinho’dan Dikkat Çeken Açıklamalar

DERBİ MAÇI 0-0 BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbi maçı, 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

MAÇTAKİ HAKEM PERFORMANSI EKSTRA GÖRÜLDÜ

Jose Mourinho, “İyi bir maç olduğunu düşünüyorum bunun sebebi çok iyi bir hakem olmasıydı. Burada hakemlik yapmak atmosfer olarak çok zor. Hakemi tebrik ediyorum, orman diyebileceğimiz zorlu ortamla iyi mücadele etti.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 18 yaşındaki genç oyuncusunun potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti.” dedi.

BERABERLİK SONRASI DUYGULAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Mourinho, “Evinde ve Avrupa’da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu. Onlar beraberlik için mutludurlar, biz değiliz.” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin, savunma performansının yanı sıra atağa çıkma konusunda daha iyi olması gerektiğinin altını çizen Mourinho, “Normal şartlarda bu lig ortada.” ifadesini kullandı. Savunmadan çıkma konusundaki yeterliliklerine de değinen Mourinho, “Oynattığım genç oyuncu hata yapmış olsa belki insanlar onu öldürecekti.” dedi.