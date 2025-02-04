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Spor

Jose Mourinho’dan Hentbol Dünya Kupası Paylaşımı

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FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, dün akşam gerçekleştirilen Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşmasında Davinson Sanchez’in tartışmalı el pozisyonuna dikkat çeken bir paylaşım yapıyor.

HENTBOL DÜNYA KUPASI VURGUSU

Portekizli teknik adam, paylaşımında “Geçen Pazar biten Hentbol Dünya Kupası’nda Portekiz’im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi ve böyle bir başarıdan dolayı ülkemizin üzerinde yaratacakları etki için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanıyor. Bu gönderi, Mourinho’nun futbola dair yorumları için dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

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