Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a Müdahale

JOSE MOURİNHO’UN OLAYLI MÜDAHALESİ

İstanbul’da gerçekleşen derbide, Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yüzüne müdahalede bulundu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Maç sonrası gergin anlar yaşandı.

OLAYIN DETAYLARI

Orta sahada gerçekleşen olayda, Mourinho, Okan Buruk’un burnunu el ile sıktı. Bu müdahale sonrası Buruk yere düştü. Olayın ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho’ya kırmızı kart gösterdi. Bu durum, Portekizli teknik adamın basın toplantısına katılmasını engelledi ve Mourinho, stadı erkenden terk etti.