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Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 8 Kart Gördü

MOURINHO’NUN KART REKORU DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımın başına geçtiği 9 aylık süreçte gördüğü kartlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Galatasaray’a kaybedilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Okan Buruk’un burnunu sıktığı için kırmızı kart gören Mourinho, sezon boyunca toplam 8 kartla cezalandırıldı. Bu rakam, 6 sarı ve 2 kırmızı karttan oluşuyor.

TAKIMINDAKİ OYUNCULARDAN DAHA FAZLA KART GÖRDÜ
Daha önce “Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim” ifadesini kullanan 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’deki 23 oyuncusundan daha fazla kart görerek dikkat çekti. Mourinho’nun bu disiplin sorunu, Roma’daki döneminde de benzer şekilde devam etmişti. İtalya’da geçirdiği 2,5 sezonda toplam 20 kart alan deneyimli hoca, 13 sarı ve 6 kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

ROMA’DAKİ REKORUNU KIRMA YOLUNDA
Fenerbahçe’de şu ana kadar 8 kart gören Mourinho, 3 kart daha alması halinde 2022-2023 sezonunda Roma’da kırdığı 10 kartlık kişisel rekorunu geçecek. Bu sezon disiplin cezaları nedeniyle 5 maçta takımının başında yer alamayan Portekizli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar ve Midtjylland, Trendyol Süper Lig’deki Göztepe ve Sivasspor, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK karşılaşmalarında tribünden takımını izlemek zorunda kaldı.

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