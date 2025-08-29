Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldı

JOSE MOURINHO’NUN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK YOLCULUĞU

Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından dünya futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, yeniden spor gündeminin merkezine yerleşti. Bu gelişmeyle birlikte futbolseverler arasında “Jose Mourinho kimdir?” sorusu ilgi odağı haline geldi. Mourinho ile ilgili tüm detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

FUTBOL KARIYERİ VE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK DÖNEMİ

Jose Mourinho, futbol kariyerine Belenenses’in genç takımında başlangıç yaptı ve profesyonel olarak Rio Ave, Belenenses, GD Sesimbra ve Comercio e Industria takımlarında forma giydi. Futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük yoluna geçiş yapan Mourinho, öncelikle genç takımlarda görev aldı, ardından Sporting Lizbon, Porto ve Barcelona gibi prestijli kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı. 2002 yılında Porto’da teknik direktörlük görevine başladı ve burada iki lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ile 2004’te Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Sonraki dönemde Chelsea’ye transfer olan Mourinho, Premier League’de iki kez şampiyonluk yaşadı. Inter’de de Serie A şampiyonu oldu ve 2010 yılında Şampiyonlar Ligi zaferi ile büyük başarılar kazandı. Real Madrid’de La Liga şampiyonluğunu elde eden Mourinho, ikinci Chelsea döneminin ardından Manchester United’da UEFA Avrupa Ligi ve lig kupaları kazandı. Tottenham’da kısa bir süre çalıştıktan sonra Roma’da UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazanarak tüm UEFA kupalarını kazanan ilk teknik direktör unvanını aldı.

FENERBAHÇE SÜRECİ VE RESMİ AÇIKLAMA

1963 yılının 26 Ocak tarihinde dünyaya gelen Jose Mourinho, 2025 yılına kadar 62 yaşında olacak. Futbol dünyasında uzun yıllardır önemli başarılar elde eden Mourinho, deneyimiyle dikkat çekiyor. Futbol kariyerine başladığı ve teknik direktörlük kariyerini sürdürdüğü Portekiz’in başkenti Lizbon’da doğdu. Fenerbahçe Kulübü, Mourinho ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Mourinho, Fenerbahçe’de görev aldığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Portekizli teknik direktörün takımla yakaladığı puan ortalaması ise 2.02 oldu. Kulübün resmi açıklamasında, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.