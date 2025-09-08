Jose Mourinho, Fenerbahçe’yi Takipten Çıktı

JOSE MOURINHO’DAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho’dan ilginç bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adam, Instagram’dan Fenerbahçe’yi takip etmeyi bıraktı. Fenerbahçe, kısa bir süre önce Mourinho ile olan ilişkisinin sonlandığını resmen duyurmuştu. Ayrılığın ardından, kulüp başkanı Ali Koç, neden böyle bir karar alındığını kamuoyuyla paylaştı.

ALI KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Ali Koç, yaptığı açıklamada Mourinho’nun oyun anlayışına vurgu yaparak “Türkiye’de daha baskın bir futbol istiyoruz” dedi ve bu sebepten dolayı ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Koç, ayrılıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Jose Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”

MOURINHO’NUN FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Yaşanan bu süreç sonrasında Mourinho’nun sosyal medya hamlesi dikkatleri üzerine çekti. Jose Mourinho, Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde tüm kulvarlarda 62 maçta, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetle takımın başında yer aldı.