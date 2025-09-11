Jose Mourinho’nun Geleceği Tartışmalı

FENERBAHÇE’DEN AYRILDIKTAN SONRAKİ GÜNDEMİ

Süper Lig’in önemli temsilcisi Fenerbahçe’den olaylı bir ayrılık yaşayan Jose Mourinho’nun ismi Premier Lig kulüpleriyle geçiyor. Bununla birlikte, West Ham’da bu konu hakkında çıkan söylentilere, kulübün eski teknik direktörü Sam Allardyce’tan somut bir yanıt geldi. Sarı-lacivertli ekipte büyük bir heyecanla göreve başlayan ancak alınan kötü sonuçlar ve tartışmalı açıklamaları sonucunda yolları ayıran Mourinho, futbol dünyasında yeniden hangi takıma katılacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Tecrübeli teknik adamın en büyük isteği Premier Lig’e geri dönmek.

MOURINHO’NUN ADI WEST HAM İLE ANILIYOR

Mourinho’nun ismi, West Ham United ile anılsa da, kulüp yönetimi bu konuda net bir tutum sergiliyor. Sam Allardyce, “Potter ile yollar ayrılsa bile Mourinho düşünülmeyecek” diyerek, bu durumu kesinleştirdi. İngiliz basını, Mourinho’nun Fenerbahçe’deki başarısız dönemine dikkat çekerek, onun artık elit bir teknik direktör olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. West Ham’da zorlu bir süreçten geçen Graham Potter için alınacak karar merak edilirken, Mourinho’nun geleceği de dikkatleri üzerine topluyor.