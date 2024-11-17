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Spor

Jose Mourinho’nun Sıradaki Takımı Newcastle Olabilir

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UEFA AVRUPA LİGİ GÜNDEMİ

Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a 3-1 yenilen ardından ligde Sivasspor’u 4 golle geçen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler ışığında, Eddie Howe yönetiminde istenen başarıyı yakalayamayan Newcastle United’da gözler Mourinho’ya çevrildi.

PAUL ROBINSON’UN AÇIKLAMALARI

Football Insider’a konuşan eski İngiliz kaleci Paul Robinson, Portekizli teknik adam için “Bir sonraki durağı Newcastle United olacaktır” dedi. Bu açıklamalar, Mourinho’nun geleceği hakkında spekülasyonları artırdı ve takımlar arasında transfer muhabbetlerini yeniden alevlendirdi.

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