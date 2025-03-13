Jose Mourinho’nun Türk Futbolu Eleştirileri

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz hafta Sky Sports’a verdiği röportajla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK’ya sevk edilmesinin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, “Jose Mourinho’nun Türk futbolu ile mücadelesi” başlıklı bir yazısında, Mourinho’nun adaletsizlik duygusunu sürekli dile getirdiğini belirtti. Yazıda, “Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’DE OLAYLAR SPOR REKABETİYLE ALAKALI DEĞİL

Jose Mourinho, Türkiye’de mevcut olan olayların sportmenlikten uzak olduğunu vurguladı. “Türkiye’de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz.” dedi. Mourinho, Fenerbahçe’nin Türkiye’de değişiklik olmadan şampiyon olmasının zor olduğunu da ifade etti. “Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız.” açıklamasını yaptı.

LİGDE AÇIK ARA LİDER OLMAK GEREKİYORDU

Mourinho, Türkiye’de yaşamaktan memnun olduğunu aktarırken, kulübünü ve Türk futbolunu savunmak adına sesini yükseltmekte olduğunu vurguladı. Portekizli teknik adam, “Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!” ifadesini kullandı.

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçına atıfta bulunan Mourinho, “Hakemin Galatasaray’a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere’de hayal edebiliyor musunuz?” dedi. Bu durumun saçmalığını vurgulayan Mourinho, Galatasaray oyuncularının sahada kalmasını da eleştirdi. “Bu bir zafer değildi. Bu, o kadar saygısızlığa uğradığını hisseden bir takımdı ki maçı terk etmek zorunda kaldılar.” diye konuştu.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI VE KULÜP DESTEĞİ

Jose Mourinho, Instagram hesabının yönetimi hakkında bilgi paylaşarak, “Instagram’ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum.” dedi. Kendi kariyerine olumlu bir bakışla yaklaşan Mourinho, Fenerbahçe’nin 35 milyon taraftarı için çalıştığını ve kulüp için mücadele ettiğini belirtti. “Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil.” şeklinde konuştu.