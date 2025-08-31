Jose Mourinho’nun Yeni Yolu Tartışılıyor

Gündem

FENERBAHÇE’DE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz sezonun başında İsmail Kartal’ın yerine Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna getirilen Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Galatasaray’a Süper Lig şampiyonluğunu kaptıran Fenerbahçe’de, özellikle Portekizli teknik adamın durumu merak ediliyordu.

MOURINHO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİK ARZ EDİYOR

Daha önce Jose Mourinho’nun Portekiz Milli Takımı’nın başına geçeceği söylentileri gündeme gelmiş, hatta tecrübeli çalıştırıcının ön anlaşma yaptığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve bu konular hakkında görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

