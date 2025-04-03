Gündem

Jose Mourinho ve İrfan Can Olayı

jose-mourinho-ve-irfan-can-olayi

DEV DERBİDE ŞAŞIRTAN ANLAR

Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşen dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek final biletini kapan takım oldu. Çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Maç 2-1’lik skorla sürerken, bir anda ortalık karıştı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha birden hareketlendi. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarken, tecrübeli hoca kendisini yere bıraktı. Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan İrfan Can Kahveci, durumu düzeltmeye çalıştı ve Okan Buruk’a yardım etmek için çaba gösterdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Göçükte Üç İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Olay, iş güvenliği açısından endişe yarattı.
Gündem

Müzeler Gençlere Ücretsiz Oluyor

İstanbul'da kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak için 18 yaş altı gençlere ücretsiz müze giriş imkanı sunan yeni bir kampanya başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.