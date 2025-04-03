Jose Mourinho ve İrfan Can Olayı

DEV DERBİDE ŞAŞIRTAN ANLAR

Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşen dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek final biletini kapan takım oldu. Çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Maç 2-1’lik skorla sürerken, bir anda ortalık karıştı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha birden hareketlendi. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarken, tecrübeli hoca kendisini yere bıraktı. Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan İrfan Can Kahveci, durumu düzeltmeye çalıştı ve Okan Buruk’a yardım etmek için çaba gösterdi.