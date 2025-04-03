Jose Mourinho’ya Cezayla Karşılaşabilir

GALATASARAY’IN BAŞARISI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale yükseliyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun derbi sonrasında sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk’un burnuna yaptığı müdahale, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Bu olayın ardından Portekizli teknik adamı bekleyen ceza ise netleşiyor.

MOURINHO’NUN CEZASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, yaşanan olaylar sonrası PFDK’ye sevk edilmesi bekleniyor. Mourinho’nun hangi maddeden sevk edileceği ve alabileceği cezaların ne olacağı ise merak konusu. Futbol Disiplin Talimatı’na göre, Mourinho “Sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ye sevk edilirse 1-3 maç ceza alabiliyor. Eğer, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesindeki “Saldırı” nedeniyle PFDK’ye sevk edilirse 5-10 maç ceza alması söz konusu olabilir. Tecrübeli teknik adam ayrıca, yaşananların ardından bir kırmızı kart da görüyor.

BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada yaşanan olaya dair şu sözleri sarf etti: “Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım.”