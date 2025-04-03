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Jose Mourinho’ya Verilecek Ceza Merak Ediliyor

CEZA BEKLENTİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı fiziksel müdahale sonrası alacağı ceza merak ediliyor. Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktıktan sonra kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Portekizli teknik adamın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında bir gerginlik yaşandı. Okan Buruk’un yanına giden Mourinho, fiziksel müdahalede bulundu ve Buruk yere düştü. Bu olayın ardından Mourinho kırmızı kartla cezalandırıldı.

POTANSİYEL CEZA MİKTARI

Mourinho’nun ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesi durumunda alacağı ceza 1-3 maç arası olabiliyor. Eğer Portekizli teknik adam, FDT 44. maddesi kapsamında ‘saldırı’ suçlaması ile karşılaşırsa, cezası 5-10 maçtan men ya da 45-90 gün hak mahrumiyeti olarak belirlenebilir.

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