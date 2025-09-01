Josef De Souza Amedspor İle Görüşüyor

Haberler

JOSEF DE SOUZA TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Türkiye’ye geri dönmek için hazırlık yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir takımlarında forması bulunan 36 yaşındaki oyuncu, son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama’da oynamıştı. Ancak yaklaşık iki aydır kulüpsüz kalmasının ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile görüşmelere başlaması dikkat çekti.

AMEDSPOR’DAN YILLIK KONTRAT TEKLİFİ

Amedspor, Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor ve bu nedenle deneyimli orta saha oyuncusuna 1 yıllık bir sözleşme önerdiği öğrenildi. Ayrıca Josef de Souza, sosyal medya üzerinden Amedspor’un resmi hesabını takip etmeye başladı. Bu durum, transferin gerçekleşeceğine dair umut verici bir işaret olarak yorumlanıyor.

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

