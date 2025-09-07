Josef De Souza, Beşiktaş’a Dönmeyecek

JOSEF DE SOUZA’NIN BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Ülkemizde bir süre Beşiktaş forması giymiş olan Josef de Souza’nın adı, son zamanlarda Beşiktaş’ın teknik ekibi için geçiyordu. Brezilyalı yıldız, bu konu hakkında açıklama yaptı. Josef de Souza, açıklamasıyla Beşiktaş teknik heyetinde yer almayacağını duyurdu ve teknik direktör Sergen Yalçın’a başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ’A GÖSTERDİĞİ DESTEK

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. “Bu sefer favori takımım Beşiktaş’a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim. Sergen Yalçın’a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş’ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim.” şeklinde ifadelerde bulundu.