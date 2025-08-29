Haberler

Josef De Souza Beşiktaş’ı Destekliyor

JOSEF DE SOUZA’DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMALARI

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir formalarını giymiş ve son zamanlarda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. Sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş ile ilgili görüşlerini paylaştı. Josef, Beşiktaş’a olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım.”

ŞAMPİYONLUK ARZUSU

Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş’ın şampiyon olması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Josef, “Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş’ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum.” diyerek kulüp için ne kadar büyük bir arzusu olduğunu dile getirdi. Bu açıklamalar, Beşiktaş taraftarları arasında heyecan yaratan bir etki bırakıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.
Haberler

Adıyaman’da Araç Çarpışmasında 5 Yaralı

Besni'de minibüs ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.