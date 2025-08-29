Josef De Souza Beşiktaş’ı Destekliyor

JOSEF DE SOUZA’DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMALARI

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir formalarını giymiş ve son zamanlarda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. Sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş ile ilgili görüşlerini paylaştı. Josef, Beşiktaş’a olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım.”

ŞAMPİYONLUK ARZUSU

Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş’ın şampiyon olması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Josef, “Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş’ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum.” diyerek kulüp için ne kadar büyük bir arzusu olduğunu dile getirdi. Bu açıklamalar, Beşiktaş taraftarları arasında heyecan yaratan bir etki bırakıyor.