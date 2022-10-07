Josef de Souza, Brezilya’ya gidiyor

Beşiktaş’ta top koşturan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Josef de Souza, Brezilya’ya transfer oluyor.

Beşiktaş’ın sahadaki lideri, itici gücü olan Josef de Souza sezon sonunda ayrılmayı kafasına koydu. Ülkesinden Gremio’nun talip olduğu Brezilyalı oyuncu bu kararını yönetime de bildirdi. Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Josef’in devam etmesi adına ‘uzatma’ opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Josef’e yakın ilgi göstermeye devam ediyor.

AİLESİ DE ISRARCI

Performansından ve takım içindeki pozitif etkisinden dolayı kalması için uğraşılan Josef’in ikna edilmesi ise kolay gözükmüyor. Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gözyaşları içinde gelecek sezon takımda kalmayacağını duyuran Brezilyalı oyuncunun bu kararını ailesinin de desteklemesi işi zorlaştırıyor. Siyah beyazlı yöneticilerin, Josef’in en azından bir sezon daha takımda kalması için şartları zorlayacağı öğrenildi.

BU SEZON GÜLEMEDİ

Sakatlığı sebebiyle ligin ilk dört maçında forma giyemeyen Josef de Souza, sahaya döndüğü Ankaragücü maçında kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı oyuncu sonrasında çıktığı İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında ise galibiyet göremedi.

SALİH’TEN KÖTÜ HABER GELDİ

Beşiktaş’ta sakatlıklar bitti denilirken Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan’dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Uçan, ligin 10. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.