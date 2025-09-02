Josef’in Beşiktaş’a Dönüşü Olabilir

BEŞİKTAŞ’A DÖNÜŞ İHTİMALİ

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Beşiktaş’ın eski futbolcusu Josef de Souza, Siyah-beyazlı camia hakkında bazı açıklamalar yaptı. Gazeteci Sercan Dikme ile yaptığı röportajda Josef, geri dönüşüne ilişkin olumlu sinyaller verdi.

KOŞARAK GELİRİM, PARAYI DÜŞÜNMEM

Gazeteci Sercan Dikme’nin, “Teknik ekipte yer alacak mısın?” sorusuna Josef, “Beşiktaş beni çağırırsa düşünmeden koşarak gelirim, para bile istemem. Sergen Yalçın gerçek bir efsane.” ifadeleriyle yanıt verdi. Bu açıklamalar, Beşiktaş taraftarlarında büyük bir heyecan yarattı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Beşiktaş’ta forma giydiği dönem boyunca gösterdiği performans ile şampiyonluğa önemli katkılar sağlayan 36 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş forması ile 88 maça çıktı. Bu süreçte 9 gol atıp, 4 asist yaptı.