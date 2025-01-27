JPMorgan’dan Dolar Üzerine Stratejik İnceleme

DOLARA DAİR GÜMRÜK TARİFELERİ ETKİSİ

JPMorgan Chase, beklenen ılımlı ve daha uzun süreli gümrük tarifeleri nedeniyle önerilen ABD doları uzun pozisyonunu azaltıyor. Ancak stratejistler, orta vadede dolara yönelik olumlu bakış açılarını koruyor. JPMorgan Chase’ten döviz stratejistleri Meera Chandan ve Arindam Sandilya, 24 Ocak’ta yayımlanan bir araştırma notunda, “ABD ticareti/gümrük tarifeleri çok çeyrekli bir tema olacak ve ABD dışındaki iş güvenini etkilemeye ve dolara destek kaynağı olmaya devam edecek. Kısa vadeli yolun daha karmaşık hale geldiği kabul ediliyor” açıklamasını yapıyor.

EUR/USD, EUR/JPY ve CHF/JPY’de kar alma seviyelerine ulaşıldığı için ABD doları uzun pozisyon önerisini azaltmış durumda. JPMorgan, USD karşısında sterlin pozisyonlarını ve euro karşısında opsiyonlardaki alım pozisyonlarını tutuyor. Araştırma notunda, ABD büyümesinin ve getiri avantajlarının doları desteklediği belirtiliyor, ancak daha taktiksel bir yatırım yaklaşımı öneriliyor. “Uzun dolar pozisyonunun risk haline geldiği gümrük tarifeleri belirsizliğinin cehennemine hoş geldiniz. Yeniden etkileşime geçmek için daha net sinyaller bekliyoruz” ifadeleri de yer alıyor.