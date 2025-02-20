JPMorgan’dan Türkiye Ekonomisi İçin Öngörüler

JPMORGAN’IN BARİŞ OLASILIĞI TAHMİNİ

JPMorgan, devlet borçlanma piyasalarında kalıcı bir barış anlaşmasının olasılığını %70 seviyesinde fiyatlıyor. Ancak sürecin tüm taraflar için kabul edilebilir bir noktaya gelip gelmeyeceği konusunda belirsizliklerin hâlâ devam ettiği vurgulanıyor. JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, bazı önemli noktalar dikkat çekiyor.

PARA BİRİMLERİ DEĞER KAZANACAK

Eğer Ukrayna’da barış sağlanırsa, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerin para birimlerinin güçlenmesi bekleniyor. Ayrıca, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının düşmesi, Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olacak. Yatırımcılar için ise Ukrayna tahvilleri en büyük kazancı sağlayan alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor, fakat kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağı yönünde soru işaretleri mevcut.

ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞEBİLİR

Ateşkes sonrası, Rus doğalgazının Avrupa’ya daha serbest akışı enerji maliyetlerini azaltabilir. Bu durum Türkiye gibi yüksek enerji ithalatçısı ülkeler için döviz kuru ve enflasyon üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Aynı zamanda savaşın sona ermesi, küresel risk iştahını artırarak yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara olan ilgisini yükseltebilir. Türkiye, bu durumdan en fazla yararlanacak ülkelerden biri olma potansiyeline sahip.

UKRAYNA REKONSTRÜKSİYONU

JPMorgan, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa çabalarının yıllık 50 milyar dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bu süreç, Türkiye gibi inşaat ve altyapı sektörlerinde güçlü olan ülkeler için ticari fırsatlar oluşturabilir. Ayrıca, Türkiye’nin birlikte diplomatik ve ekonomik olarak izlediği denge politikası, barış ortamında bölgesel ticareti ve ekonomik ilişkileri güçlendirebilir.

TRUMP’IN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta, eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda sürpriz bir şekilde ikili görüşmelere başladığını açıkladı. Ancak, süreçteki ilerleme adına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i “seçimsiz bir diktatör” olarak nitelendirmesi, baskıyı artırdı. JPMorgan, bu gelişmelerin Ukrayna’nın savaşı sona erdirebilmesi için daha hızlı adımlar atabileceğini, ancak karmaşık süreçler nedeniyle kesin bir barış anlaşması beklentisinin henüz netleşmediğini ifade ediyor.

RUSYA’NIN YENİDEN SAVAŞ AÇMA RİSKİ

JPMorgan, “Rusya’nın savaşı yeniden başlatma riski, büyük ölçekli yeniden inşa faaliyetleri için iştahı sınırlayacaktır” açıklamasında bulunuyor. Olası bir barış anlaşmasının Türkiye ekonomisine döviz kurları, enerji fiyatları ve ticaret açısından olumlu etkilerde bulunabileceği öngörülüyor. Ayrıca, doğalgaz fiyatlarının düşmesi enflasyon baskısını azaltarak Türk Lirası’nı destekleyebilir. Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden inşasında üstleneceği roller ile müteahhitlik ve altyapı sektörleri için büyük fırsatlar doğabilir. Ancak, barış sürecinin sürdürülebilir olup olmayacağı hâlâ belirsiz. Gözler, Ukrayna-Rusya barış süreci ve ABD’nin tutumunda olacak, çünkü Türkiye’nin ekonomik dengeleri açısından bu gelişmeler kritik bir konu oluşturuyor.