JPMorgan’ın Ethereum’un Başarısını Analiz Ettik

JPMORGAN’IN RAPORU: ETHEREUM’UN PERFORMANS ARTIRMA NEDENLERİ

Wall Street’in önemli oyuncularından biri olan JPMorgan, kripto para piyasasında meydana gelen kritik değişiklikleri kapsamlı bir raporla analiz etti. Piyasa gözlemcileri, Ethereum’un son dönemde Bitcoin karşısındaki performansındaki artışı dört temel faktöre bağlıyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto para stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açıyor. JPMorgan uzmanlarına göre, Ethereum’un Bitcoin karşısındaki başarısının arkasında dört temel unsur var. Bu unsurlardan ilki, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine staking onayı verme beklentisi.

YATIRIMCILARA STAKING AVANTAJI

Bu gelişme, varlık yöneticileri için yatırımcıların en az 32 ETH bulundurma zorunluluğu olmaksızın staking getirileri elde etmesine imkan tanıyor. İkinci olarak, kurumsal hazinelerin Ethereum’a yatırım yapmaya başlaması dikkat çekiyor. Rapora göre, yaklaşık 10 halka açık şirket bilançolarında ETH bulunduruyor ve bu miktar, mevcut dolaşımdaki ETH arzının yüzde 2,3’ünü temsil ediyor. Bu şirketlerin bazıları, doğrulayıcı çalıştırarak pasif staking geliri elde etmeyi, diğerleri ise likit staking ve DeFi stratejileri aracılığıyla getiri elde etmeyi planlıyor.

LIQUID STAKING İLE KURUMSAL YATIRIMCILARIN GüVENİ

Üçüncü olarak, SEC’in likit staking tokenlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmeyebileceğine dair çalışan düzeyinde yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. Bu açıklamalar, kurumsal yatırımcıların kaygılarını bir ölçüde azaltıyor ancak henüz yasal bir çerçeveye oturtulmuş değil. Dördüncü ve son faktör ise, SEC’in spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri için ayni itfaları onaylaması olarak belirleniyor. Bu düzenleme, kurumların ETF hisselerini nakit yerine doğrudan kripto olarak itfa etmelerine olanak sağlıyor. JPMorgan analistleri, bu durumun ETF’lere daha fazla verimlilik ve likidite sağladığını vurguluyor.