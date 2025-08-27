JPMorgan, Numerai’ye Yatırım Yaptı

YATIRIM KARARI VE PERFORMANS

JPMorgan, yapay zeka tabanlı hedge fonu Numerai’ye yatırım yapma kararı aldı. San Francisco merkezli bu fon, son üç yıl içinde yönetimindeki varlıkları 60 milyon dolardan 450 milyon dolara çıkardı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların yapay zeka teknolojilerine olan ilgisini oldukça iyi yansıtıyor. Numerai LLC, JPMorgan Asset Management’tan 500 milyon dolara kadar yatırım güvencesi aldığını duyurdu. Bu anlaşma, fonun yatırım sermayesine erişimini önemli bir şekilde artırdı. Şirket, geçtiğimiz yıl küresel hisse senedi hedge fonunun yüzde 25 net getiri sağladığını belirtiyor. Bu performans, JPMorgan’ın matematiksel yaklaşımlara yaptığı en büyük yatırımlar arasında yer alıyor.

VERİ BİLİMCİLERİNİN ROLÜ

Numerai, kendisini “veri bilimcileri ağı tarafından inşa edilen yapay zeka hedge fonu” olarak tanımlıyor. Fon, fırsatları değerlendirecek şekilde takımını büyütmeye odaklanıyor. Son zamanlarda daha önce Meta’da çalışan bir yapay zeka araştırmacısı ve Voleon’dan gelen bir ticaret mühendisi gibi birçok önemli ismi işe aldığını açıkladı. Ayrıca, Numerai’nin yerel tokenı Numeraire (NMR), bu yatırım haberinin ardından yüzde 33 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, kurumsal yatırımın kripto token fiyatları üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.