JPMorgan, Türkiye’nin Enflasyon Beklentilerini Revize Etti

KÜRESEL BANKACILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Küresel bankacılık devi JPMorgan, Türkiye’de meydana gelen son siyasi gelişmeler üzerine yeni bir rapor sundu. Bankanın açıklamasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrasında döviz kuru üzerinde meydana gelen sıçramayla birlikte, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği belirtildi. Yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e çıkarıldı.

JP Morgan’ın raporunda enflasyondaki düşüş sürecinin yavaşlayarak devam edeceği ifade edildi. Bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, mart ayı enflasyonunun ise yüzde 2,3’ten yüzde 3,2’ye yükseleceği öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilerek, yıl sonu faiz tahmininin yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltildiği vurgulandı.

Rapor içerisinde işlem gören Türk Lirası’ndaki yabancıların carry trade pozisyonunun 35 milyar dolar olduğu, Türk devlet tahvillerinde yabancı payının 19,6 milyar dolar, hisse senetlerinde yabancı oranının ise yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar seviyelerinde bulunduğu ifade edildi.