Jrokez Hayatını Kaybetti, 26 Yaşındaydı

OĞUZHAN DALGAKIRAN’IN TRAJİK OLAYI

Kick platformu üzerinden yayınlar yapan ‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, akşam saatlerinde Ankara’daki yaşadığı konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki genç yayıncının hayatını kaybettiğini bildirdi.

JROKEZ’İN YAYINCILIK KARIYERİ

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, kariyerine Twitch platformunda başlamıştı. Bir dönem “Twitch Erik Dalı” grubunda Kendine Müzisyen ile de birlikte yayın yaptı. Ardından yayınlarını Kick platformuna taşımıştı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle dikkat çekiyor. Twitch’te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunan Jrokez, Kick’te de yaklaşık 118 bin takipçi sayısına ulaştı.