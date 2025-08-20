Ju Jitsu No-Gi Avrupa Şampiyonası Hazırlığı Devam Ediyor

SPOKULARDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN HAZIRLIK

Ju Jitsu branşında No-Gi Avrupa Şampiyonası için yoğun bir şekilde çalışan sporcular, Bartın’daki Milli Takım Kampı’nda antrenmanlarına devam ediyor. No-Gi Milli Takım sporcuları, Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu’nda antrenörler eşliğinde idman yapıyor. Hırvatistan’ın Zadar kentinde gerçekleşecek olan şampiyonaya hazırlanan Milli Takım kadrosu toplam 13 kişiden oluşuyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ HAZIRLIKLAR VE HULİSİ ELMAS’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ju Jitsu branşından sorumlu Asbaşkan Hulisi Elmas, 11-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bartın’da düzenlenen Milli Takım Kampı hakkında bilgi verirken, “Sporcularımız ayın 21’inde Hırvatistan’ın Zadar kentine hareket edecekler ve Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler. Bartın’dan 1 sporcumuz var. Toplam 17 kişilik kafile Çarşamba günü yola çıkacağız” diye konuştu. Avrupa No-Gi Şampiyonası’na hazırlığı üstlenen Milli Takım 2. Takım Antrenörü Seyit Mehmet Hallaç ise, “Çocuklarımız performansı oldukça iyi, inşallah ülkemize madalya ile döneceğiz” dedi.

Hırvatistan’ın Zadar kentinde katılacak olan No-Gi Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak 13 sporcu, beraberindeki 3 antrenör ve 1 idareci ile 21 Ağustos’ta yola çıkacak. Şampiyona 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bartın’dan 15 yaşındaki Yusuf Sabri Kaplan ise, “U-16 kategorisinde 56 kilogramda katılacağım. Hedefim şampiyonluk ve bayrağımı dalgalandırmak. Kamplarda verimli şekilde tekniklerimizi öğreniyoruz, hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Nisa İnci de, “Hazırlıklarımıza Bartın’da düzenlenen Milli Takım Kampı’nda devam ediyoruz. 57 kilogramda ülkemizi temsil edeceğim inşallah ülkemize altın madalya ile geri döneceğim” dedi. No-Gi Milli Takım sporcularından Muhammet Kılıç ise, “56 kilogram ağırlığında yarışacağım. Amacım altın madalya almak. Hedefim şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak” diye belirtti. Ayrıca Kahramanmaraşlı Eda Geçi, “70 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Kamp çalışmalarımız Bartın’da devam ediyor. Ülkemizi temsil etmek için yola çıkacağız” şeklinde konuştu. Bartın’daki hazırlık sürecinde milli takım sporcuları için 6 antrenör eğitim veriyor.