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Judo Küçükler Şampiyonası Denizli’de Başladı

OKUL SPORLARI JUDO KÜÇÜKLER GRUP ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli’de gerçekleştirilmeye başladı. İki gün sürecek olan müsabakalar, 13 farklı ilden toplamda 242 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

MÜSABAKALAR HASAN GÜNGÖR SPOR SALONU’NDA

Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli’nin önemli spor alanlarından biri olan Hasan Güngör Spor Salonu’nda organize ediliyor. Etkinlik, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenleniyor ve bu yıl 13 ilden gelen sporcular zirveye ulaşmak için mücadele ediyor.

İLK DÖRTE GİREN SPORCULAR TARİHİ FIRSAT YAKALAYACAK

Müsabakaların sonucunda kategorilerinde ilk dört sırayı elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonası’nda yarışma hakkı kazanacak. Judo grup şampiyonası, 26 Mart Çarşamba günü düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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