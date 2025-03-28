Julia Creek Kırsalına Doktor Aranıyor

JULIA CREEK’DE YENİ DOKTOR ARAYIŞI

Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Julia Creek kasabası, 500 kişilik nüfusuyla yeni bir doktora ihtiyaç duyuyor. Burada görev alacak doktorun kira derdi bulunmuyor ve 16 milyon TL maaş alacak. Ayrıca, doktor için bir araba da sağlanacak. Ancak, kasabanın en yakın büyük şehri olan Townsville, arabayla 7 saat uzaklıkta yer alıyor. Adaylar bu zorlu şartlarda, kavurucu sıcağı ve tropik böcekleri kabul etmek zorunda kalacak.

HEKİMLİKTE YENİ FIRSATLAR

Kasabadan ayrılan Dr. Adam Louws, yeni gelecek doktorların daha sakin bir yaşam temposuna sahip olacağını ve daha önce hiç karşılaşmadıkları becerileri öğrenme fırsatı bulacaklarını aktarıyor. Louws, 2022 yılında göreve başlamadan önce, bu kasabada 15 yıldır kalıcı bir doktor bulunmadığını ve sadece kısa süreli ziyaretler yapan doktorlardan oluşan bir liste olduğunu ifade ediyor. Bu durum, sadece Avustralya’da değil, dünyanın dört bir yanındaki kırsal bölgelerde uzun yıllardır süregelen bir sorunu yansıtıyor.

DOKTOR AÇIĞI GİDEREK BÜYÜYOR

Avustralya’da 2024 yılına dair hükümet raporuna göre, ülke genelinde 2 bin 500 pratisyen hekim açığı bulunuyor. Bu açığın en çok kırsal bölgelerde görüldüğü ve zamanla büyümesi beklendiği belirtiliyor. Dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Avustralya’da, en ücra yerleşim yerlerine doktor çekmek, büyük mesafeler nedeniyle daha da zor bir hale geliyor.