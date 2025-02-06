Jurassic World Rebirth için İlk Fragman Yayında

YENİ FİLMDE KÜRESEL TEHDİT VE DİNOZORLAR

İkonik aksiyon yıldızı Scarlett Johansson, Emmy ve SAG adayı Jonathan Bailey ile iki kez Oscar® kazanan Mahershala Ali’nin başrolleri paylaştığı yeni filmde, bir kurtarma ekibi, orijinal Jurassic Park’ın araştırma tesisi olarak bilinen bir adaya doğru yola çıkıyor. Burada, geride kalan en tehlikeli varlıkların yaşadığı bir ortamla karşılaşacakları tahmin ediliyor. Ünlü dünya yıldızları Rupert Friend ve Manuel Garcia-Rulfo’nun da görev aldığı bu aksiyon dolu yapım, Jurassic Park’ın orijinal senaristi David Koepp’in kaleminden çıkıyor ve yönetmen koltuğunda Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) oturuyor. Film, Jurassic World: Hakimiyet’teki olaylardan beş yıl sonrasını ele alıyor.

DİNOZORLARIN HAYAT KURTARAN DNA’SI

Gezegenin ekolojisinin dinozorlara uygun olmadığının ortaya çıkmasının ardından, hayatta kalan dinozorlar, bir zamanlar geliştiği iklime benzer izole tropikal bölgelerde yaşamaya devam ediyor. Bu biyosferde kara, deniz ve havada bulunan dev yaratıklar, insanlığa hayat kurtarıcı faydalar sağlayacak genetik materyali barındırıyor. Akademi Ödülü® adayı Scarlett Johansson, bu genetik materyali güvence altına almak için oluşturulan gizli bir görevde Zora Bennett karakterine hayat veriyor. Zora’nın ekibi, teknesi başıboş su dinozorları tarafından savrulan sivil bir aileyle kesiştiğinde, yasaklı bir adada mahsur kalma durumu ortaya çıkıyor.

TENHA ADADA ŞOKE EDİCİ KEŞİFLER

Zora ve ekibi, yıllardır dünyadan gizlenen tehlikelerle dolu bir adada, çok çeşitli dinozor türleriyle karşı karşıya geliyor. Mahershala Ali, Zora’nın en güvendiği ekip üyesi Duncan Kincaid rolünde karşımıza çıkıyor. Jonathan Bailey ise paleontolog Dr. Henry Loomis karakterini canlandırıyor. Ayrıca Rupert Friend, Big Pharma temsilcisi Martin Krebs ve Manuel Garcia-Rulfo, tekne kazazedesi ailenin babası Reuben Delgado olarak görev alıyor. Reuben’in ailesi, Luna Blaise, David Iacono ve Audrina Miranda tarafından canlandırılıyor.

Filmin mühendisliğinde, Jurassic serisinin sürekli yapımcıları ve geçen yazın gişe rekorları kıran Twisters’ın yapımcıları olan Oscar® adayı Frank Marshall ve Patrick Crowley yer alıyor. Uygulayıcı yapımcıları arasında ise Steven Spielberg, Denis L. Stewart ve Jim Spencer yer alıyor. Jurassic World: Yeniden Doğuş, Michael Crichton’ın yaratmış olduğu karakterlere dayanan Koepp’in senaryosuyla BAFTA ödüllü Edwards tarafından yönetiliyor.