Jüri Üyeleri Eda Ece, Şevval Sam

YETENEKLİLER YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfetmek ve herkesin kalbini çalacak kazananı belirlemek için jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor. Programa Alp Kırşan sunuculuk yapıyor. Onlarca sanatçı ve unutulmaz yetenek, bu büyük gösteride bir araya gelecek.

EDA ECE’NİN HAYATI

Eda Ece Tuncer, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatında birçok alanda ders almış, özellikle tiyatro ile ilgilenmiştir. Üniversitede sahne aldığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmiş ve bu sayede ajansa kayıtlı olmuştur. Menajeri Gani Müjde ile tanıştırdıktan sonra profesyonel oyunculuk kariyeri başlamış.

Eda Ece, 2011 öncesi küçük rollerle dizilerde yer almış, ilk başrol deneyimini 2011-2014 yılları arasında yayımlanan “Pis Yedili” dizisiyle elde etmiştir. Ardından “Beni Böyle Sev” (2013-2014) ve “İlişki Durumu: Karışık” (2015-2016) dizilerinde de rol almıştır. Son olarak 2018-2023 yılları arasında yayımlanan “Yasak Elma” dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca, “Kızım İçin” (2013) filmi ile film kariyerine başrol ile adım atmış, “Kocan Kadar Konuş” (2015), “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” (2016), “Yol Arkadaşım” (2017) ve “Deliha 2” (2018) gibi projelerde de yer almıştır.

ÖZEL HAYATI

Eda Ece, 2019 yılından beri basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birliktedir. Çift, 21 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir ve Ece’nin çocuğu bulunmamaktadır.