Justin Bieber: Evet evlendik

Magazin basınından düşmeyen ünlü çiftten güzel haber geldi. Genç kızların gözdesi Justin Bieber ile model sevgilisi Hailey Baldwin’in evlendiği iddia edilmişti.

ABD’nin Los Angeles kentinde kahvaltıya giden Justin Bieber ve Hailey Baldwin, hayranlarının ısrarlı evlilik sorularıyla karşılaştı.

Daha önce iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan çiftten Justin Bieber, resmi olarak evlenip evlenmedikleri yönündeki ısrarlı sorulara dayanamayarak ‘Evet’ yanıtı verdi.

Hayranlarıyla sohbet eden Bieber, Hailey Baldwin’le inişler ve çıkışlar yaşadıklarını söyledi. Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin’in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı.

İddiaya göre; 21 yaşındaki güzel model bu konuşmalar sırasında sohbete hiç bir şekilde dahil olmadı

HÜRRİYET