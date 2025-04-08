Justin Bieber, New York’ta yorgun görüntülendi. Eşi Hailey, “Dua edin” dedi. Bieber, Aleyna Tilki’yi takibe aldı. Tilki, Bieber’la buluşmuştu

Justin Bieber, son günlerde New York’un sokaklarında yorgun ve bitkin bir şekilde görüntülendi. Sosyal medya paylaşımlarındaki uyuşturucu kullanımıyla ilgili ima edilen içerikler, garip kıyafet seçimleri ve anlık ruh hali değişimleri, ünlü sanatçının ruhsal durumda zorluklar yaşadığı izlenimini kuvvetlendiriyor.

EŞİNDEN DUA ÇAĞRISI

Eşi Hailey Baldwin, yakın çevresine “Lütfen onun için dua edin” çağrısında bulunurken, Justin’in durumu karşısında çaresiz kaldığını ifade etti. Baldwin’in bu ifadeleri, çiftin zorlu bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor. Justin Bieber, en son sosyal medya üzerinden yaptığı bir etkileşimle dikkati üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şarkıcı Aleyna Tilki’yi takipe aldı. Bieber’ın bu beklenmedik hareketi, müzik dünyasında yeni bir gelişmenin habercisi olabiliyor.

ALEYNA TİLKİ İLE ANILAR

Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl bir programda Justin Bieber hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tilki, Los Angeles’taki bir otelde Bieber ile karşılaştığını ve ünlü sanatçının ona yürüdüğünü söyledi. Tilki, “Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel’de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi ama çingen yani. Ben de ‘Bu ne yapıyor burada işsiz falan’ dedim. Çocuk garsona ‘Biraz beklesin burada sıkıntı yok’ falan dedi. Ben de ‘Bu kim? Mekânın sahibinin oğlu falan mı?’ demiştim. Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Ben de ‘Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde’ dedim. O da ‘Tamam o zaman’ dedi. ‘Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl’” şeklinde ifadelerde bulundu.