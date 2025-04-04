Justin Bieber Ruhsal Zorluklarla Mücadele Ediyor

Ruhsal Çöküş ve Endişe

Uyuşturucu imaları, manik davranışlar ve uykusuz geceler… Justin Bieber kabus dolu bir sürecin içinde kayboluyor. Sokaklarda bitkin bir halde görüntülenen yıldızın, ruhsal çöküş yaşadığı ve durumunun farkında bile olmadığı iddia ediliyor. Ağustos 2024’te Jack Blues’un doğumuyla baba olan Kanadalı şarkıcı, 2018’de evlendiği ABD’li model Hailey Baldwin ile birlikte zor günler geçiriyor. Bieber, son dönemlerde sergilediği sıra dışı davranışlar ve sağlıksız görüntüsüyle hayranlarının endişelerini artırıyor. Özellikle sokaklarda bitkin ve dikkatsiz bir halde dolaşması, tuhaf kıyafet tercihleri ve dengesiz hareketleri dikkat çekiyor. Buna ek olarak, sosyal medya hesabında uyuşturucu kullandığını ima eden paylaşımlar yapması endişeleri daha da arttırıyor.

Yakınlarından Dualar ve Endişeler

Bieber’a yakın olan kaynaklar, ünlü ismin ruhsal olarak zorlu bir dönemden geçtiğini öne sürüyor. Çocuk yaşta elde ettiği şöhretin ardından ağır psikolojik sorunlar yaşayan Britney Spears ve Amanda Bynes gibi isimlerle karşılaştırılan Bieber’ın benzer bir çöküş yaşadığı belirtiliyor. Eşi Hailey Baldwin’in, arkadaşları ve ailesinden kocası için dua etmelerini istediği öne sürülüyor. İddialara göre, Justin Bieber artık yemek yemeyi ve uyku düzenini ihmal etmeye başladı. Yakın çevresi, şarkıcının manik tavırlar sergilediğini ve geceleri sık sık uyuyamadığını, dengesiz mesajlar gönderdiğini dile getiriyor. Bir tanık, durumunu şu sözlerle özetliyor: “O bir sarmalın içinde. Manik davranışları var, uyumuyor, neredeyse hiç yemek yemiyor ve gecenin bir yarısı anlamsız mesajlar gönderiyor.”

Sağlık Sorunlarının Ciddiyetinin Farkında Değil

Tüm bu gelişmelere rağmen Justin Bieber’ın sağlık durumunun ciddiyetini göremediği söyleniyor. Yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmeyen şarkıcının, çevresindekilerin endişelerine karşı kayıtsız kaldığı ifade ediliyor. Bieber, geçmişte de madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlar yaşadığını açıklamıştı. 2019 yılında yaptığı bir itirafta, güvenlik görevlilerinin geceleri nabzını kontrol ettiğini ve nefes alıp almadığını görmek için sık sık odasına girdiğini söylemişti. Geçtiğimiz aylarda eşi Hailey Bieber’ı Instagram’dan takipten çıkmasıyla ‘ayrılık’ iddiaları gündeme gelirken, Bieber hesabının çalındığını ve bu durumu kendisinin değil başka bir kişinin yaptığını iddia etti.